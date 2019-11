Vieillir chez soi est important pour plus de 90% des Canadiens, qui veulent rester dans leur maison le plus longtemps possible. Voici quelques conseils pour bien s’y préparer.



Christie Vuong

Sentiment d’autonomie et confort d’un logement à soi

Edna et Wimsy Sinnatamby ont respectivement 83 et 87 ans. Ils vivent depuis plus de trois décennies dans une modeste maison de Toronto qu’ils ont achetée après leur arrivée au Canada en 1983. Elle est pleine de précieuses photos.

Il y a celles du couple au 80e anniversaire de Wimsy, avec leurs trois fils et leurs quatre petites-filles. Celles de récentes réunions familiales à Singapour, où le couple srilankais a de la parenté; les femmes portent des saris éblouissants. Et un agrandissement pâli d’un Wimsy nettement plus jeune, en costume noir sur mesure et cravate fine, à côté de la reine Elizabeth II et du prince Philip. La photo a été prise deux ans avant que Wimsy et Edna n’émigrent au Canada, fuyant la guerre civile opposant les Tamouls, l’ethnie minoritaire dont ils font partie, et la majorité cinghalaise.

Petit à petit, ils ont retrouvé la stabilité financière qu’ils avaient perdue en partant: Wimsy est entré au service de détection des fraudes par carte de crédit d’une grande banque, Edna a ouvert une garderie en milieu familial.

Ces derniers temps, des courtiers frappent à leur porte régulièrement et tentent de les persuader de vendre leur maison. Ils ne veulent pas en entendre parler. «Je leur demande s’ils sont prêts à nous héberger parce que je ne saurais pas où aller», plaisante Wimsy. C’est qu’Edna et lui sont bien entourés. Quand il s’est blessé gravement au front en tombant, il y a quelques années, un voisin est arrivé avant l’ambulance. Quand il a eu une arthroplastie de la hanche, des amis et des membres de l’église se sont relayés pour conduire Edna à l’hôpital et la ramener chez elle. Au fil des décennies, ils se sont créé une si belle vie qu’ils veulent rester dans leur maison.

