15 aliments anti-âge, que les spécialistes consomment tous les jours

« Je mange des fruits secs tous les jours – de toutes sortes, mais surtout des amandes », dit Bonnie Taub-Dix, diététiste et nutritionniste agréée, auteure de Read It Before You Eat. « Elles m’aident à atteindre la satiété et elles sont bonnes pour la santé du cœur, car des études ont montré que les amandes peuvent abaisser les taux de cholestérol. Elles aident aussi à combattre les pics de glycémie (à cause des bons gras qu’elles contiennent), elles se croquent agréablement sous la dent, et surtout, elles sont réjouissantes pour les papilles. Bien que nombre d’entre nous ont développé pendant des années une véritable phobie du gras dans notre alimentation, il est essentiel d’intégrer de bons gras à notre régime, pour garder une peau saine (donc un sentiment de bien-être) en vieillissant. » Sachez comment différencier les bons et les mauvais gras.

« Je mange un morceau de chocolat noir tous les jours », dit Emily Rubin, diététiste agréée, qui travaille en diététique clinique à l’Université Thomas Jefferson de Philadelphie. « Qui n’aime pas le chocolat? En ce qui me concerne, il comble ma dent sucrée. Le chocolat noir contient peu de sucre et procure des fibres et des antioxydants. Il peut même contribuer à prévenir les maladies cardiaques.» Rubin conseille d’acheter de préférence du chocolat à teneur en cacao d’au moins 86%. Grignotez tel quel un petit carré de chocolat noir, utilisez-le dans la préparation de bouchées « mélange montagnard » ou encore, concoctez vos propres biscuits santé.

Pain

« Je connais beaucoup de gens qui, en vieillissant, ont banni le pain de leur alimentation. Et pourtant, grâce aux glucides du pain, j’emmagasine assez d’énergie pour faire beaucoup d’activités physiques », note Christine Rosenbloom. « De plus, le pain fournit de la fibre alimentaire, de la vitamine B et du fer. Je préfère puiser les vitamines et les minéraux dans mon alimentation plutôt que dans des suppléments. J’aime alterner les céréales entières et les céréales enrichies, pour la variété. »

Quelle est la différence entre les grains entiers et les produits raffinés et enrichis? Les grains entiers sont complets, avec le son et le germe, ce qui procure de la fibre alimentaire et beaucoup de vitamines et sels minéraux importants. Dans les grains raffinés, le son et le germe ont été extraits au cours de la mouture, mais la plupart ont été enrichis après la transformation par le rajout de nutriments comme le fer, l’acide folique, la riboflavine, la thiamine et la niacine. Suivez nos recommandations pour choisir la meilleure option de pain santé à l’épicerie.

La consommation du fer est insuffisante aux États-Unis chez les femmes de 19 à 50 ans, et la consommation de pain à grains entiers ou enrichi peut aider à combler les besoins de ce nutriment. Le Guide alimentaire canadien 2019 recommande la consommation de grains entiers, dont les fibres peuvent aider à prévenir, entre autres, le diabète et les maladies cardiaques.