Blé entier ou grains entiers: quelle est la différence?

Assurez-vous d’avoir choisi la meilleure option santé avant de déposer le pain dans votre panier d’épicerie. Au fait, connaissez-vous la différence entre un pain fait de blé entier et un autre composé de grains entiers?

Frolova_Elena/Shutterstock

Existe-t-il une différence entre un pain de blé entier et de grains entiers?

Les deux pains sont similaires, mais pas identiques. La présence du mot «entier» dans le nom est très importante. Dans les deux cas, cela indique qu’ils contiennent des grains entiers, donc intacts.

Le pain de blé entier est fait de grains de blé qui contiennent toujours leurs trois composantes : le son, le germe et l’endosperme de la graine. Dans plusieurs pains blancs et de blé, le son et le germe sont retirés. En conservant ces trois éléments, le pain garde toutes ses qualités nutritionnelles. Le corps prendra d’ailleurs plus de temps à le digérer.

Le pain de grains entiers contient également les trois composantes du blé, en plus de celles d’autres graines comme l’avoine, le riz brun ou l’orge. Le pain de blé entier n’est que l’un des types de pains composés de grains entiers, tout simplement.

