Beauté

Les 20 meilleurs aliments pour une peau saine et radieuse

Il y a les aliments bons pour la santé, mais voici ceux qui – en plus! –vous permettent en plus d’avoir une peau saine et éclatante! Voici les meilleurs aliments beauté et santé.

1 / 20 Nataliya Arzamasova/Shutterstock Les avocats Les avocats regorgent de bons gras qui gardent votre peau douce et nette. Une alimentation riche en bons gras lui permet aussi de rester hydratée et plus souple. Les rides auront moins de prise sur vous puisque votre peau sera revitalisée au lieu de s’affaisser! Voilà une autre bonne raison de préparer une trempette de guacamole. Pour améliorer l’apparence de votre peau, adoptez ces bonnes habitudes de dermatologues.

2 / 20 Taste of Home Les crevettes Si vous préparez une recette facile de crevettes cette semaine, votre peau vous en sera reconnaissante. Les crevettes contiennent du sélénium qui protège votre corps contre les radicaux libres, lesquels peuvent entraîner des signes de vieillissement comme les taches brunes et les rides ainsi que des maladies chroniques. À l’inverse, évitez ces aliments qui vous font paraître plus vieux.