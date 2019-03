10 conseils éprouvés pour mettre du calme dans sa vie

Solitaire ne veut pas forcément dire esseulé. Seul, on est plus libre, on ne dépend de personne, on peut donc faire ce qui nous chante. Dans son livre The Call of Solitude, Ester Bucholz qualifie les moments de solitude de « carburant de la vie ».

Prenez congé des médias sociaux

Uzma Jalaluddin méprisait les nouvelles technologies avant d’acheter son premier téléphone il y a cinq ans. Tout d’abord, elle s’en est servie uniquement pour téléphoner et texter, mais très vite, elle a été happée par le maelstrom numérique, a commencé à consulter sans arrêt le fil d’actualité de sa page Facebook et à lire les derniers échanges d’une demi-douzaine de groupes de discussion sur WhatsApp. Cette enseignante de 37 ans, mère de deux enfants et rédactrice de deux chroniques hebdomadaires au Toronto Star, explique que sa fixation sur les médias sociaux la rendait plus distraite, réduisait sa concentration quand elle voulait écrire et son envie de lire. Elle a retiré Facebook de son téléphone (mais l’a conservé sur son ordinateur) et a bloqué les notifications de WhatsApp de façon à être moins souvent tentée de lire les nouveaux messages.

« Il a été facile d’y renoncer, dit Uzma Jalaluddin. J’ai soif de tranquillité, et je sais qu’il me faut au moins 30 minutes de silence par jour pour préserver mon équilibre et mon énergie – et ça vaut aussi pour les médias sociaux. » Elle savoure ces moments de paix le matin en buvant son thé et en lisant le journal. « Cela me calme et me rend plus heureuse. »

