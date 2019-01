Les écrans et la myopie chez les jeunes

La myopie est un facteur de risque important de pathologies oculaires graves. Elle est devenue épidémique chez les enfants, notamment en raison de leur grand usage des appareils électroniques.

Cela pourrait changer cependant. En effet, Pauline a récemment été diagnostiquée comme myope. Son optométriste a fortement recommandé à ses parents et à elle-même de limiter son usage des appareils électroniques et d’augmenter son temps à jouer dehors. Elle trouve cela bien injuste…

Vous n’avez pas la berlue. De plus en plus de jeunes portent des lunettes pour corriger leur myopie. Dans le milieu de l’optique on parle d’épidémie.

Un enjeu de santé publique

La myopie affecte globalement 40% de la population en Amérique du Nord, un nombre qui a doublé entre 1972 et 2004 et qui continue de croître à un rythme qui fait qualifier le phénomène d’épidémie (ndlr : en Europe la prévalence de la myopie atteint 47,2 % chez les adultes âgés de 25 à 29 ans, soit près du double de celle existant chez les adultes âgés de 55 à 59 ans).

Dès lors, il ne s’agit plus d’une banale erreur de la réfraction de l’œil qui se manifeste par une vision floue au loin, mais d’un enjeu réel de santé publique. On doit considérer, en effet, que la forte myopie augmente significativement le risque d’atteintes majeures de santé oculaire comme la déchirure de la rétine (x21), le glaucome (x40) ou les cataractes (x6).

En effet, un œil qui devient myope s’allonge. Cette élongation est proportionnelle à l’augmentation de la myopie avec les années. Or, plus l’œil s’étire et plus la rétine, qui en tapisse l’intérieur, s’amincit. Peuvent alors apparaître des craquelures, le développement anormal de vaisseaux sanguins sous-rétiniens, des hémorragies, etc.

À terme, le patient fort myope a plus de 50% de risque de terminer sa vie aveugle légal, soit de vivre avec une vision réduite de plus de 60%. Cela signifie que la longueur de son œil dépasse 28 mm (normale de 23 mm) ou que le niveau de myopie dépasse 6 dioptries. Il faut donc intervenir avant, pour ne pas atteindre ces niveaux.

(ndlr : en France, la cécité légale est définie par une acuité visuelle inférieure à 1/20 pour le meilleur

œil après correction. Un aveugle légal voit donc, au mieux, 20 fois moins bien qu’une personne ayant une acuité normale).