7 conséquences potentielles de se frotter les yeux

L’aggravation du glaucome

Les gens qui souffrent de cette maladie oculaire devraient éviter de se frotter les yeux, selon le professeur Charles McMonnies, de l’École d’optométrie de l’Université de New South Wales.

Le glaucome résulte d’une accumulation du liquide oculaire à l’avant de l’œil qui comprime le nerf optique et peut éventuellement causer la perte de la vision. En se frottant les yeux, on perturbe la circulation sanguine de cet organe, ce qui peut entraîner une cécité permanente. Apprenez-en plus sur cette maladie et sur les moyens de la prévenir.