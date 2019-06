10 trucs pour améliorer votre vision

1. Prenez votre dessert

Mélangez une tasse de bleuets avec une tasse de yogourt et prenez ce plat au déjeuner ou comme dessert au dîner ou au souper. Les bleuets sont parmi les fruits les plus riches en antioxydants; en outre, les résultats d’une étude publiée dans The Archives of Ophtalmology indiquent que plus on mange de fruits, plus le risque de souffrir de dégénérescence maculaire, maladie liée à l’âge et principale cause de cécité chez les personnes âgées, est faible.

2. Fréquentez l’épinard

Mangez ce légume deux fois par semaine, par exemple dans une quiche, cuit à la vapeur ou préparé à la toscane, c’est-à-dire sauté dans de l’huile d’olive avec de l’ail et des raisins secs. Quelle que soit la recette, assurez-vous d’en manger régulièrement. Les résultats d’études indiquent que la lutéine, nutriment dont l’épinard est particulièrement riche, pourrait contribuer à prévenir la dégénérescence maculaire et la cataracte, deux maladies liées à l’âge. Idéalement, vous devriez consommer ce légume avec un corps gras (par exemple, de l’huile d’olive) la lutéine étant ainsi mieux absorbée par l’organisme.

3. Attention à l’air sec de la voiture

Orientez les bouches d’air vers vos pieds plutôt que vos yeux. L’air sec et climatisé pompe l’humidité des yeux comme une éponge. Si vous ne pouvez changer l’orientation des bouches d’air, portez des lunettes solaires comme protection. La sécheresse des yeux n’est pas seulement désagréable : dans les cas graves, elle peut entraîner des abrasions de la cornée et, si ces dernières ne sont pas traitées, la cécité.

4. Placez votre moniteur à bonne hauteur

Lorsque vous travaillez à l’ordinateur, placez votre moniteur de sorte qu’il se trouve juste sous le niveau de vos yeux. Ainsi, selon le docteur John Sheppard, qui dirige le programme de résidence en ophtalmologie de la Eastern Virginia Medical School de Norfolk (Virginie, États-Unis), vos yeux se fermeront légèrement lorsque vous le fixerez, minimisant l’évaporation du liquide qui s’y trouve et le risque de souffrir de kératoconjonctivite sèche (ou syndrome de l’œil sec).

5. Mangez plein de poisson

Mangez du poisson deux fois par semaine. Dans une étude présentée en 2003 lors de la rencontre annuelle de la Association for Research in Vision and Ophthalmology, des chercheurs de l’université Harvard ont évalué l’alimentation de 32 470 femmes et ont découvert que les femmes qui mangeaient le moins de poisson (et, par conséquent, le moins d’acides gras oméga-3) étaient celles qui risquaient le plus de souffrir du syndrome de l’œil sec. Si vous n’aimez pas le poisson, prenez des suppléments d’huile de poisson.

6. Soyez « cool »

Baissez le chauffage de votre maison. La chaleur assèche l’air, ce qui, en retour, dessèche les yeux. L’hiver, installez un humidificateur ou, encore, rassemblez plusieurs plantes dans la pièce où vous vous tenez le plus souvent.

7. Cachez ces yeux…

Portez des lunettes solaires chaque fois que vous sortez. Lorsque des chercheurs ont voulu savoir quelle relation il y avait entre l’exposition au soleil et l’incidence de cataractes ou de dégénérescence maculaire liée à l’âge chez des pêcheurs de la Chesapeake Bay, ils ont découvert que le risque de souffrir de ces affections était sensiblement moins élevé chez ceux qui protégeaient leurs yeux contre les durs reflets du soleil et ses rayons UV nocifs que chez les autres. Le docteur Sheppard conseille de porter des lunettes solaires même lorsqu’il ne fait pas soleil, car elles protègent également contre les effets desséchants du vent.

8. Portez un chapeau à large bord

En plus des lunettes, portez un chapeau ou une casquette à large bord, ce qui aura pour effet de bloquer environ 50 pour cent des rayons UV totaux de même que ceux qui pourraient pénétrer dans l’oeil par le haut ou le côté des lunettes.

9. Régalez-vous de betteraves

Faites rôtir des betteraves et régalez-vous de ce légume, qui tire sa couleur rouge des anthocyanines, substances phytochimiques antioxydantes protégeant les petits vaisseaux sanguins de l’organisme, y compris ceux des yeux.

10. Soyez aux petits soins avec vos yeux

Mettez un peu d’huile essentielle de jasmin, menthe poivrée ou vanille sur votre bras et humez son parfum. Selon le docteur Alan R. Hirsch, du Chicago-based Smell and Taste Treatment Research Foundation, le jasmin augmente la production d’ondes bêta dans les lobes frontaux du cerveau, améliorant du coup la vigilance, la concentration et l’acuité visuelle. Les trois parfums stimulent le système limbique du cerveau, lequel, en retour, stimule les bâtonnets de l’oeil, permettant de mieux voir lorsque la lumière est faible.