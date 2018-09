Il peut être très tentant de renouer avec un autre ex après une rupture : vous avez déjà vécu une romance avec cette personne, elle vous est familière et vous brûlez d’envie de vous connecter physiquement et émotionnellement alors que vous essayez de vous en sortir. Et puis, au fond de vous, il y a un désir de vengeance contre la personne qui vient de vous briser le cœur. Évitez pour autant de renouer avec une ancienne flamme. Ce n’est pas pour rien qu’il s’agit d’un ou d’une «ex» : vous n’étiez pas fait l’un pour l’autre.

Cessez de suivre votre ex sur tous les médias sociaux, et peut-être même ses amis et sa famille. Le retirer de votre liste d’«amis», ou au moins le rendre invisible, peut vous permettre d’échapper à la tentation constante de voir s’il ou elle mène une vie aussi triste – ou plus attrayante – que la vôtre. (De toute façon, votre nouveau cours de salsa meringue vous occupe bien trop pour que vous vous consacriez une seconde à fouiller sa page Facebook, n’est-ce pas ?)

ISTOCK/KATARZYNABIALASIEWICZ

N’oubliez pas d’en tirer les leçons qui s’imposent

«Je crois sincèrement qu’aucune relation n’est une perte de temps si nous en tirons des leçons, affirme Jenn Mann. Demandez-vous : “En quoi ai-je contribué à l’échec de cette relation ?” ou, “Comment pourrais-je devenir un ou une meilleure partenaire à l’avenir ?”» Si vous êtes sincère, vous retirerez toujours quelque chose de positif de l’aventure.

