20 idées pour prendre soin de soi

9 / 20

A. and I. Kruk/Shutterstock

Écrire dans un cahier d’inspiration

Choisissez le plus beau cahier à la papeterie ou encore prenez un simple cahier et décorez-le. Faites-en un devoir de le rendre aussi beau que possible: il deviendra votre fidèle compagnon. Prenez l’habitude d’y écrire vos pensées et d’y élaborer différents projets. Tenir un journal est l’une des choses qui vous permettent de mieux gérer votre stress et votre anxiété.