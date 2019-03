Les pires mensonges que les hommes disent aux femmes

10 / 19

Un homme peut mentir à sa compagne pour dissimuler son infidélité

Selon Gérard Leleu, sexologue, psychothérapeute et spécialiste du couple, l’infidélité est une mauvaise réponse à une bonne question. En effet, le problème est avant tout un rapport à soi-même. Il explique : « C’est parfois une sorte de vide existentiel, d’état de manque, de besoin d’être aimé. Donc la question est : pourquoi ce vide? Et la mauvaise réponse est d’aller mendier de femme en femme ou d’homme en homme, au lieu de faire un travail personnel ».

Mais il y a d’autres facteurs qui peuvent amener un homme à mentir à sa compagne comme le tiédissement des sentiments, le manque de communication ou une frustration quelconque au sein de la relation. Il s’agit alors d’analyser la situation, de parler des manques, des envies, des difficultés que l’on éprouve afin de trouver les moyens d’être satisfait. Adoptez ces habitudes avec votre partenaire pour prévenir l’infidélité.

Parfois, il y a aussi « une recherche d’exotisme, d’aventures sans lendemain, de plaisirs égoïstes sans prise en compte des conséquences qui pourraient s’avérer douloureuses si cette situation n’est pas le résultat d’une consultation et d’un consentement mutuel », rappelle le sexologue Gérard Leleu. Le fait de mentir ou de dissimuler à son partenaire, en sachant qu’il ou elle pourrait souffrir de cette situation, est majoritairement vécu par le conjoint comme un manque de respect ou une trahison s’il venait à le découvrir. C’est le témoignage d’Anna-Maria, recueilli par le magazine Psychologies : « Les premiers jours qui ont suivi l’aveu par mon mari de sa relation avec une collègue de bureau, je n’étais que rage, douleur et humiliation. Je pensais que la seule solution était la rupture. Plus tard, grâce à une conversation avec une amie, j’ai compris que me l’avouer avait été une manière de ne pas me tenir à l’écart. Après avoir, des semaines durant, parlé et pleuré ensemble, lui malheureux de voir mon chagrin et moi écorchée vive, au milieu de cette avalanche d’émotions, nous avons pris la mesure de l’amour qui nous liait. Malgré tout, nous ne savons pas encore si nous pourrons rester ensemble. Car je suis devenue très méfiante et cela empoisonne notre vie. »

Si les hommes, lorsqu’ils mentent, ont plutôt tendance à vouloir donner une bonne image d’eux-mêmes, il appert cependant qu’ils se feraient plus facilement démasquer par leur partenaire féminine. C’est du moins ce qu’avance, Serge Ginger, psychologue clinicien, qui explique que l’homme est moins attentif et moins doué dans la lecture du non verbale que les femmes. Il s’appuie sur des études en cognitive qui démontrent que les hommes auraient tendance à écouter davantage avec l’hémisphère gauche (verbal, logique…) tandis que les femmes utiliseraient leurs deux hémisphères dans leurs interactions et seraient donc plus sensibles aux inflexions de la voix, au rythme de la respiration, aux micro-expressions du visage…