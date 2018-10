25 raisons qui justifient la rupture amoureuse, selon les femmes

« Les femmes veulent sortir avec des hommes qui ont des amitiés saines et sont capables de connecter avec les autres », dit la thérapeute et conseillère en santé mentale Colleen Andre. « S’ils n’ont pas d’amis proches ou de famille, ça veut dire que toute l’attention, bonne et mauvaise, va être placée sur vous. C’est une grosse pression pour vous! »

Il fait 10 choses en même temps

« Quand je rencontre quelqu’un, je lui donne toute mon attention, et je m’attends à recevoir la même chose », dit la Dre LoTempio. « Autrement, comment pourrons-nous nous connecter ? » Ne pas concentrer son attention sur la personne qui est en face est une cause de rupture pour elle. Et elle n’est pas la seule à être de cet avis. Les femmes célibataires et les spécialistes en relations à qui nous avons parlé sont du même avis. Surtout quand l’homme consulte son téléphone pendant le rendez-vous.

« La rupture devrait être automatique, mais les femmes me racontent continuellement que les hommes ne lâchent pas leur téléphone des yeux », dit Mme Madden. Ils textent à une ex ou ils vérifient les résultats sportifs. Michele Sonier, pilote et célibataire dans la quarantaine, conseille : « Ne prenez pas votre téléphone quand vous allez à un rendez-vous galant. »

Mais le téléphone n’est pas la seule chose qui distrait l’attention d’un homme. « S’il reluque les autres femmes, c’est non et non, dit Mme Madden. Pourtant, il y a des hommes qui émettent des commentaires sur d’autres femmes alors qu’ils sont en rencontre amoureuse. » C’est quand même incroyable, et c’est une raison de ne pas aller plus loin, même pour les femmes bisexuelles. « Un homme ne devrait pas croire que parce qu’une femme est bisexuelle, elle veut flirter avec d’autres femmes alors qu’ils sont tous deux ensemble. »