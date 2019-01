10 signes précurseurs que vous vivez une relation abusive

Des statistiques récentes indiquent qu’aux États-Unis, chaque minute, près de 20 personnes sont agressées physiquement par leur conjoint. Et une femme sur trois et un homme sur quatre ont déjà été victimes d’une forme quelconque de violence physique de la part d’un partenaire.

WAYHOME-studio / Shutterstock

Possessivité extrême

L’idée que votre partenaire vous appartient et que vous êtes à lui ou à elle a quelque chose de charmant, mais poussée à l’extrême, elle porte en elle le germe du doute – «Puis-je faire confiance à l’autre ?» «Le message que véhicule un comportement de jalousie est : «Je ne te fais pas confiance et je ne veux pas que tu parles à quelqu’un que je n’approuve pas», explique Friedemann Schaub, médecin et auteur de The Fear and Anxiety Solution (La solution à la peur et à l’anxiété). En d’autres termes, on peut dire que la possessivité dépasse la norme lorsque l’autre vous isole de ceux que vous aimez, ceux qui pourraient vous convaincre de le quitter, par exemple.

