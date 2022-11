Envie de rester chez soi sans sortir? Voici pourquoi il faut absolument mettre le nez dehors!

3 / 5 WESTEND61/GETTY IMAGES Est-ce que sortir aide à surmonter l’anxiété sociale? En règle générale, plus nous évitons la chose qui nous inquiète, plus la situation s’aggrave explique Carrie Torn, une psychothérapeute basée en Caroline du Nord. «Si nous choisissons de rester chez soi sans sortir en raison de notre anxiété sociale, nous renforçons le message selon lequel ce n’est pas sécuritaire de le faire. Et l’anxiété peut en fait augmenter la prochaine fois que nous ferons ces mêmes sorties ou plans de sorties», dit-elle. En revanche, si vous vous forcez à sortir et à surmonter cette anxiété sociale, cette pratique «entraîne le cerveau à se sentir en sécurité, que la situation est surmontable et gérable», dit-elle. Au fil du temps, cette approche permet de réduire la réponse induite par l’anxiété et d’éloigner cette envie de rester chez soi sans sortir. La période des Fêtes et les rencontres en groupe peuvent être très anxiogènes quand on souffre de phobie sociale. Ces conseils vous aideront probablement à traverser cette période difficile.

4 / 5 MELANIE ACEVEDO/GETTY IMAGES Comment se motiver à sortir de la maison? Il est important d’avoir conscience de ses propres schémas et tendances, dit Carrie Torn. «Non seulement aucune solution unique n’existe, mais une seule et même personne aura besoin de choses différentes à des moments différents. Parfois, avoir de la compassion pour nous-mêmes signifie nous pousser à faire la chose la plus difficile», note-t-elle. Cela pourrait signifier sortir quand une partie de nous veut rester à la maison, peu importe la raison, parce que nous savons que la socialisation sera bonne pour nous ou que l’activité nous apportera de la joie. «D’un autre côté, si vous êtes quelqu’un qui a tendance à être go-go-go et qu’il vous est difficile de dire « non », le défi pour vous est peut-être, justement, de vous donner la permission de rester chez soi sans sortir», précise Carrie Torn. Si vous hésitez entre rester chez soi sans sortir et voir des amis, réfléchissez à la raison pour laquelle vous avez prévu cette sortie. Cet engagement ou ce plan correspond-il à vos valeurs?

Avez-vous peur que quelque chose se produise ou ne se produise pas?

Lorsque vous êtes dans un bon état d’esprit, cette activité est-elle quelque chose que vous apprécieriez normalement?

Dans un mois, allez-vous être reconnaissant envers vous-même d’avoir pris soin de vous, ou bien d’avoir profité de ce temps de qualité avec ces personnes? La façon dont vous répondez à ces questions vous aidera certainement à déterminer l’option la plus saine pour vous. Ensuite, dit Carrie Torn, une fois que vous avez pris une décision, respectez-la. Si vous décidez de rester à la maison, ne vous en faites pas pour ce que vous manquez! Trouvez plutôt des moyens de rendre votre nuit à la maison plus réparatrice et agréable. Si vous vous aventurez dehors pour réaliser que la nuit a été ratée, ignorez-le et rentrez simplement plus tôt chez vous. Ces 10 façons simples mais efficaces pourraient vous aider à vaincre l’anxiété sociale.