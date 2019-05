Amour: 7 règles d’or pour faire durer votre relation amoureuse

Le conseil classique que tous les experts donnent aux célibataires en quête de l’âme soeur? Soyez celui que vous voulez attirer. La même chose s’applique dans le cas d’une relation à long terme. Si vous vous sentez heureuse ou heureux, votre relation en sera une heureuse aussi. Le mieux vous vous sentirez, meilleure votre relation se portera. Il sera plus facile de gérer les conflits. Trouvez une activité relaxante qui vous convienne. Que ce soit 15 minutes de yoga matinal, un nouveau passe-temps qui vous aide à lâcher prise ou des cours de cuisine, les émotions positives ne peuvent que vous rendre plus heureuse ou heureux et vous vivrez des moments plus riches ensemble.

George Rudy/Shutterstock

Soyez juste et équitable lors des chicanes pour solidifier votre relation amoureuse

Les conflits font partie de toutes les relations et sont parfois tout à fait sains. L’important est la façon dont ils sont gérés. Une étude menée en Floride auprès de couples de longue date a montré que d’être capable de régler une situation conflictuelle à deux est un facteur clef dans la réussite de 70% des couples interrogés. Avec les bons outils et la bonne attitude, les disputes peuvent devenir une voie vers une intimité plus profonde, une façon de vous montrer et de voir l’autre sous son vrai jour et d’accepter l’autre dans toute sa vulnérabilité et son entièreté. Votre union ne peut qu’en être solidifiée.

Tout d’abord, restez loin de la critique, de la confrontation et de toute hostilité. Toutes ces attitudes ne feront qu’attiser le feu. Des chercheurs de l’Université de la Californie ont suivi 79 couples pendant plus d’une décennie et ont découvert que les couples qui divorcent tôt se chicanaient fréquemment et le faisaient souvent sur la défensive. Les couples heureux, eux, évitaient de verbaliser les pensées critiques, gardaient les discussions à un niveau raisonnable et n’utilisaient pas de termes définitifs comme « jamais » ou « toujours ».

Lorsqu’une chicane éclate, tentez de changer de sujet, apportez une touche d’humour, faites preuve d’empathie et montrez à votre partenaire votre appréciation pour lui. Trop tard? Faites un rêve, sortez prendre l’air et revenez à la discussion lorsque vous aurez calmé vos esprits tous les deux.

