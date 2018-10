Reportages

Des femmes nous confient comment elles vivent l’infidélité

Que feriez-vous si votre mari vous était infidèle ? Voici trois femmes qui, chacune à leur façon, ont dû se prendre en main et reprendre leur vie.

1 / 3 fizkes/Shutterstock Mon mari m’a trompée : «Après avoir découvert une lettre d’amour pour une autre femme, je lui ai demandé de partir.» Le mariage de Sandra Barrett* n’était pas à ses yeux seulement un bon mariage, c’était un magnifique mariage ! Elle et Bill, son mari, riaient tous les jours et chérissaient leurs deux fils. Bill faisait sa part de travaux domestiques et participait à l’éducation des enfants, planifiait les voyages pour toute la famille et écrivait souvent des poèmes. Après 17 ans de mariage, ils faisaient encore l’amour régulièrement. Mais au début de cette année, les choses ont soudainement changé. Son mari si longtemps attentionné a commencé à partir de plus en plus souvent en voyage d’affaires et, quand il était à la maison, il se montrait plus distant et passait beaucoup de temps à texter. Le soupçonnant d’avoir une aventure, elle l’a confronté à plusieurs reprises à ce sujet. Il a nié à chaque fois, l’accusant même d’être paranoïaque, ce qui l’a conduite à aller en thérapie pour traiter ce qui semblait être une jalousie maladive. «Il m’avait convaincue que tout était dans ma tête», se souvient Sandra Barrett, 51 ans, infirmière à Ottawa. Puis elle a trouvé cette lettre d’amour, écrite par son mari à une de ses anciennes flammes. Son mari a finalement tout avoué : il avait une aventure depuis six mois. Il aimait cette femme, mariée elle aussi, et voulait vivre avec elle dès qu’elle aurait quitté son mari. Il lui a proposé d’aller vivre dans le sous-sol en attendant que les choses se règlent. «Il ne voulait que ça se sache et a essayé de me convaincre que ce serait mieux pour les enfants.» Mais Sandra n’a rien voulu savoir et lui a demandé de partir. Ce qu’il a fait. Les trois mois suivants ont été franchement pénibles. Sandra Barrett ne mangeait plus, ne dormait plus. Après coup, l’infidélité vous tourmente sans cesse, réalise-t-elle bientôt. «Vous remettez en question votre mariage, votre perception de la réalité.» Comment elle s’en est sortie Durant des nuits les plus sombres, elle a flirté avec l’idée du suicide. Mais elle n’est pas allée jusque-là. Sandra Barrett savait qu’elle devrait suivre le conseil qu’elle avait donné à bon nombre de ses patientes dévastées par l’infidélité de leur conjoint : prenez soin de vous en premier. Elle a pris des antidépresseurs pendant le jour pour gérer sa tristesse et sa rage, puis des somnifères la nuit pour gagner un peu de ce sommeil dont elle avait tant besoin. Elle a aussi commencé à courir et à faire de la méditation, a tenu un journal et a été chercher de l’aide pour elle et ses enfants auprès d’un professionnel. Comme elle s’inquiétait de la douleur émotionnelle causée par l’échec de son mariage, elle a pris un peu de recul avec le travail. «Je sentais que je n’avais pas toute ma tête et je craignais de commettre une erreur avec un de mes patients.» Elle a d’abord pris un congé d’un mois, puis est revenue à mi-temps pendant plusieurs mois. Pendant tout ce temps, elle s’est consacrée à ses enfants : devoir s’occuper d’eux lui a permis de passer à travers ce cauchemar, dit-elle. Et en parler l’a aidée. Comme ses amis et sa famille savaient ce qui s’était passé, d’autres femmes lui ont confié leur histoire d’infidélité, ce qui l’a fait se sentir moins seule. Après un an, Sandra Barrett estime que le pire est désormais derrière elle. «Il fallait que je m’occupe de moi. Je sais qu’en faisant tout ça, je réussirai d’une manière ou d’une autre à m’en sortir.»