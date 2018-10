Dans leur quête de perfection cutanée, il y a des gens qui se compliquent la vie. Mais pour la peau comme pour bien des choses, « le mieux est l’ennemi du bien ». Le Dr Tyler Hollmig, dermatologue et directeur de chirurgie esthétique au laser au Centre de santé Stanford, affirme : « La règle de base pour les produits cosmétiques, c’est que moins d’ingrédients valent mieux que beaucoup. J’aime les produits sans additifs, sans fragrance par exemple. Le soir, je nettoie ma peau avec de l’eau et un exfoliant doux pour éliminer la pollution ; je l’hydrate avec une crème, de préférence en tube plutôt que dans un flacon à pompe ; et je file au lit. »

38 / 38

Stock-Asso/Shutterstock

Parlez de vos vergetures à votre dermatologue

Quelque 40 % à 90 % des Nord-Américains (des deux sexes, mais surtout les femmes) développent des vergetures, habituellement près des aisselles ainsi que sur les hanches, l’abdomen, la poitrine et l’aine, selon une analyse publiée dans l’American Journal of Clinical Dermatology. « On pense que les vergetures apparaissent quand la peau s’étend rapidement, par exemple lors d’une prise de poids durant la grossesse ou à la puberté, ou parce que le tissu conjonctif et le collagène se fracturent dans les profondeurs du derme », explique la dermatologue Rachel Nazarian, l’hôpital Mount Sinai.