Les meilleures habitudes pour une belle peau, selon une dermatologue

ISTOCK/PSHENINA_M

Un visage éclatant de santé grâce aux aliments entiers riches en vitamines et minéraux

Ce dont votre peau a le plus besoin pour resplendir, c’est d’une alimentation riche en fruits et en légumes colorés, surtout les baies et les légumes-feuilles. Que vous mangiez du gruau, des céréales, du yogourt ou un smoothie, ajoutez-y des baies – en plus d’un cocktail de vitamine C pour que votre peau soit radieuse.

Votre peau sera aussi plus belle si vous réduisez votre consommation d’alcool, de sucre et d’aliments transformés, conseille la Dre Kim. Si vous êtes sensible au gluten ou intolérant au lactose et que vous éliminez ces produits de votre alimentation, votre peau aura l’air plus saine et vous ferez peut-être moins d’éruptions.

Ajoutez ces aliments qui rajeunissent et hydratent les peaux sèches à vos repas!