Trucs beauté d’un chirurgien plastique pour avoir une belle peau

Crèmes, tonifiants et lotions: un chirurgien plastique nous a confié ses 8 meilleurs trucs beauté pour avoir une belle peau et un visage d’apparence plus jeune.

Les meilleurs aliments et recettes beauté pour avoir une belle peau (sublime!)

Ces conseils pour vous aider à vaincre l’âge naturellement peuvent sembler paradoxaux venant d’un chirurgien plastique, mais le Dr Andrew Ordon, qui était coanimateur de la célèbre émission américaine The Doctors s’élève contre la mentalité du bistouri à tout prix! Dans son livre, Better in 7: The Ultimate 7-Day Guide to a Better You, le Dr Ordon privilégie une approche plus naturelle et moins invasive pour les soins de la peau. Nous avons adoré ses recettes beauté à faire soi-même pour traiter les cernes sous les yeux ou pour avoir les cheveux brillants et la peau veloutée. Mieux encore : vous pouvez les préparer avec des ingrédients que vous avez déjà probablement dans votre cuisine.

