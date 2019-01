15 superaliments pour une peau magnifique

10 / 15

Shutterstock

Augmenter votre apport en acides gras oméga-3 pour soigner une peau irritée

« Les oméga-3 ont des propriétés anti-inflammatoires puissantes et sont connus pour réduire la rougeur et le gonflement associés à l’eczéma, au psoriasis, à la rosacée et à la dermatite, et même soulager certaines de ces conditions », dit Nikki Ostrower. « Certains des premiers signes de carence en oméga-3 sont effectivement la peau sèche et écaillée, les cheveux ternes et les ongles fragiles et cassants. Il est important de consommer suffisamment d’oméga-3 quotidiennement pour une peau lumineuse qui a l’air incroyablement plus jeune. Ils peuvent même empêcher les rides. Les aliments riches en oméga-3 sont le saumon sauvage, les sardines, le flétan, les œufs, les graines de chia, les graines de lin, les graines de chanvre et les noix.»

