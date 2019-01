7 / 15 mimagephotography/Shutterstock Clavier d’ordinateur Cliquer sur les touches de votre ordinateur entre deux bouchées pendant l’heure du lunch peut vous mettre en contact avec des microbes (espérons qu’il ne s’agit pas de virus!). Lorsque des chercheurs britanniques ont frotté 33 claviers avec un coton-tige dans un bureau à Londres, ils ont découvert que les claviers contenaient jusqu’à cinq fois le nombre de germes d’un siège de toilette. En 2007, une épidémie de grippe intestinale dans une école primaire de Washington, D.C. a frappé plus de 100 personnes et a pu se répandre grâce à des équipements informatiques sales, comme les claviers, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Nettoyage : Lavez-vous les mains et nettoyez souvent ces surfaces. Pour éviter la transmission de microbes, abandonnez ces 10 habitudes.

8 / 15 Claudia K/Shutterstock Sac à main Il contient de tout, y compris des microbes. Des chercheurs britanniques ont étudié 25 sacs à main pour constater que le sac à main moyen est trois fois plus sale qu’un siège de toilette de bureau. Les sacs à main utilisés régulièrement sont 10 fois plus sales. Ce sont les poignées qui portent le plus de bactéries, mais même des éléments à l’intérieur du sac étaient crasseux : les crèmes pour les mains et le visage étaient parmi les articles les plus sales, avec les rouges à lèvres. On a pu également relier certains virus de la grippe intestinale à des sacs d’épicerie réutilisables. Nettoyage : Ne déposez pas vos sacs sur le sol, et lavez les sacs en tissu régulièrement, si c’est possible. Pour les sacs en plastique ou en cuir, utilisez des lingettes désinfectantes.