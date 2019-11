8 erreurs fatales que vous commettez sous la douche

6 / 8

ISTOCK/G-STOCKSTUDIO

Vous vous rasez avec trop de lames

Un rasoir à quatre ou cinq lames peut donner un rasage de près, mais il peut aussi endommager votre peau. «Vous coupez toujours une fine couche de votre peau lorsque vous vous rasez. Plus votre rasoir contient de lames, plus la couche de peau coupée sera épaisse», souligne le Dr Gohara. «Pour minimiser le traumatisme cutané, un rasoir à une ou deux lames est idéal.»

Il faut aussi posséder une bonne technique. Dr Gohara explique qu’il faut s’assurer de déplacer le rasoir du haut vers le bas et en l’éloignant de vous, et non vers l’inverse. Un rasage vers le haut signifie que vous allez contre le poil, ce qui vous rend plus susceptible aux coupures. Un rasage vers le haut cause aussi plus d’irritation pour le follicule pileux, provoquant ainsi des bosses de rasage. En terminant, assurez-vous que la zone à raser est bien lubrifiée avec de la crème à raser afin que le rasage soit le plus doux et le plus sécuritaire possible.

Le rasage entraîne-t-il une repousse plus drue? C’est l’un des 8 mythes populaires sur la beauté démystifiés.