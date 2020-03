Présenté par



12 erreurs à corriger dans votre rituel de soins de beauté

Ces petits changements à votre rituel beauté, proposés par des dermatologues, vous aideront à avoir une peau plus douce et d’apparence plus jeune… tout en épargnant temps et argent!

1 / 12 Syda Productions / Shutterstock Appliquer de l’écran solaire avant de se maquiller Évitez d’appliquer de l’écran solaire avant de mettre du fond de teint, conseille Jessica Wu, dermatologue à Los Angeles. «Si vous mettez d’abord de l’écran solaire, puis un produit anti-âge, ensuite une crème hydratante et enfin du maquillage, vous altérez le filtre solaire», explique-t-elle. Appliquer d’autres produits sur l’écran solaire le répartit inégalement et en compromet le pouvoir protecteur. Pour une efficacité optimale, il suffit d’une fine couche d’écran solaire au FPS d’au moins 30 après vous être maquillée. Voici les réponses à toutes vos questions sur les pièges du maquillage.