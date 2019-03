11 faits sur la santé, révélés par les selles

7 / 11 iStock/Wavebreakmedia Surprise! Constipation et régularité des selles peuvent coexister Bien des gens qui vont à la selle tous les jours estiment qu’ils ne sont pas constipés. « Mais si vos selles sont dures et sortent en petits bouts plutôt qu’en longue banane expulsée sans effort, vous pourriez être constipé », déclare le Dr Seth. C’est la plupart du temps lié à une alimentation insuffisante en fibres. L’adulte nord-américain moyen en consomme environ 15 g par jour – beaucoup moins que les 25 g recommandés pour les femmes et les 38 g recommandés pour les hommes. Lisez les étiquettes et tenez un journal alimentaire pendant une semaine pour vérifier votre consommation de fibres. Si vous êtes en déficit, ajoutez des fruits, des légumes, des grains entiers, des haricots, des noix et des graines à votre alimentation. Voici quelques astuces pour consommer plus de fibres au quotidien. Et n’oubliez pas de boire de l’eau. Selon des chercheurs qui ont publié dans l’American Journal of Gastroenterology, l’apport de liquides est le plus grand prédicteur de constipation. Les gens qui boivent moins d’eau risquent davantage de souffrir de constipation que les autres.

8 / 11 iStock/TheDman La forme des selles, indice de problème ? Les chercheurs ont conclu qu’un système digestif en santé produisait des selles en forme de saucisse. « Parfois, la matière fécale est un peu plus ferme – la “saucisse” est craquelée par endroits – ou prend la forme de morceaux mous irréguliers », explique dans la revue Men’s Health le Dr Richard J. Saad, gastroentérologue et professeur adjoint de médecine à l’Université du Michigan. Si c’est plus dur ou plus mou, il peut y avoir un problème. (Consultez l’échelle de Bristol des selles qui classifie visuellement les selles en sept catégories.) Même si des variations de forme (ou de fréquence) peuvent être un simple symptôme de constipation, elles peuvent aussi indiquer un problème plus grave – syndrome du côlon irritable, maladie de Crohn, obstruction intestinale, cancer du côlon ou de l’estomac –, affirme le Dr T. Lee Baumann, consultant de Birmingham (Alabama) et auteur de Clearing the Air: Art of the Bowel Movement. Si la constipation n’est pas en cause, voyez le médecin sans tarder. C’est particulièrement important si vos excréments ressemblent à de fins rubans ou à de longs crayons, signe éventuel d’obstruction intestinale ou de cancer du côlon. N’ignorez jamais ces symptômes du cancer du côlon.