Cancer du sein: 10 symptômes et signaux à ne jamais ignorer

Comment choisir les traitements du cancer du sein

En règle générale, les facteurs qui déterminent le traitement du cancer du sein sont la grosseur de la tumeur, son degré de malignité et son point d’attaque. Plus on la dépiste tôt et plus est elle petite, plus on a de chances que l’intervention chirurgicale en vienne à bout.

Il existe aussi des traitements pour les stades plus avancés, c’est-à-dire lorsque les cellules cancéreuses se sont propagées ailleurs dans l’organisme. En outre, pour décider du traitement, le médecin tiendra compte de votre âge, de votre état de santé général et de la taille de vos seins; il voudra également savoir si vous êtes ménopausée ou non. Le traitement qu’on vous proposera consistera probablement en une combinaison d’intervention chirurgicale, de chimiothérapie ou d’hormonothérapie, et de radiothérapie.

La supériorité d’un traitement sur un autre est parfois négligeable. Le programme le plus exigeant n’est pas nécessairement le meilleur : certaines interventions complexes et difficiles n’augmentent les chances de réussite que de 1%. En revanche, à moins que votre cancer soit à un stade avancé, vous bénéficierez de quelques semaines au moins pour vous renseigner sur les divers traitements possibles avant d’en entreprendre un.

Consultez votre médecin afin qu’il confirme le diagnostic que vous avez reçu et discute avec vous des divers traitements proposés. Si vous obtenez deux opinions différentes, consultez un troisième, voire un quatrième médecin.

Si possible, consultez différents experts avec qui vous pourrez parler sans gêne de vos craintes: celles d’être anesthésiée, de perdre un élément important de votre féminité, de voir le cancer se développer dans une autre partie de votre corps, etc.

Les bons médecins sont familiers avec ce genre de préoccupations et peuvent vous conseiller sur la manière d’y faire face. En plus de consulter des experts, tenez un journal et confiez-vous à des amis ou à des membres de votre famille; tous ces gestes et échanges permettent à de nombreuses femmes d’arriver à une prendre décision de façon plus sereine et éclairée.

