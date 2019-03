10 / 11

ISTOCK/EUGENE-BOCHKAREV

Ça peut ressembler à un arc-en-ciel

La couleur normale de l’urine va du jaune pâle (lorsque vous êtes suffisamment hydraté) à l’ambre foncé (signe de déshydratation). Mais les pigments absorbés dans la nourriture de même que les médicaments peuvent aussi teinter votre urine de couleurs inhabituelles. Les betteraves, les baies et certains médicaments pourraient la rendre d’un rouge brillant, tandis que d’autres médicaments la feraient virer au jaune fluo, voire au bleu vert. L’urine rouge foncé ou brune est fréquente chez les gens souffrant d’une maladie héréditaire rare des globules rouges appelée porphyrie. Une urine orange, surtout si elle s’accompagne de selles pâles et d’une peau ou d’yeux jaunes, peut trahir un mauvais fonctionnement du foie. Et la présence de sang dans l’urine n’est jamais normale, à moins que vous soyez menstruée. Elle peut signifier que vous souffrez d’une infection, de calculs dans les reins et, dans les cas les plus graves, d’un cancer.