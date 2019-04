8 aliments susceptibles de déclencher une crise d’arthrite

5 / 8

Produits à base de farine blanche

Riz blanc, pommes de terre, farine, pain, craquelins… les aliments blancs qui contiennent des glucides raffinés ne font généralement pas bon ménage avec l’arthrite. Selon la Fondation de l’arthrite, ces aliments augmentent également la production d’AGE et causent de l’inflammation.

La structure moléculaire des grains raffinés est assez simple : « Le corps les transforme en sucre plus rapidement et le sucre est très inflammatoire », explique Barbara Olendzki, directrice du programme de nutrition du Center for Applied Nutrition de la faculté de médecine de l’Université du Massachusetts à Worcester. Inutile de supprimer les glucides de votre alimentation pour autant : voici 13 aliments riches en glucides et bons pour vous. Dans la mesure du possible, choisissez des glucides à grains entiers ou à grains multiples. Si vous ne voulez pas renoncer définitivement à tous vos plats préférés, apprenez à cuire le riz blanc et les pommes de terre d’une manière qui augmente l’amidon résistant.