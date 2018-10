Certaines personnes se font soigner au Botox. Le Dr Nandi explique ce qui se produit. « L’injection de Botox dans le muscle de la vessie amène celle-ci à se détendre, augmente sa capacité et diminue les fuites. Il existe aussi diverses interventions chirurgicales. La moins invasive consiste à implanter de petits stimulateurs nerveux juste sous la peau. Les nerfs stimulés contrôlent le plancher pelvien et ces implants modifient les contractions dans les organes et les muscles autour. »

C’est désagréable et frustrant, commente le Dr Nandi, car ça vous réveille au moins une fois par nuit pour aller à la salle de bains. Mais on peut traiter le problème. Essayez de vous retenir, conseille-t-il. « Pendant 12 semaines, augmentez l’intervalle entre vos passages à la salle de bains. Cela aidera votre vessie à se retenir et vous amènera à uriner moins souvent. »

Vous souffrez de cystite interstitielle

Parmi les symptômes de la cystite interstitielle (CI) ou syndrome de la vessie douloureuse, on relève « une douleur pelvienne soulagée par la miction, un besoin persistant d’uriner et des mictions fréquentes », dit la Dre Nita.

Le Dr Nandi ajoute ceci. « La plupart des gens vont uriner environ sept fois par jour. Ceux qui font de la CI peuvent uriner entre 35 et 40 fois par jour ; souvent, ils n’émettront que quelques gouttes d’urine et l’urgence de se soulager peut ne pas disparaître après. Ce symptôme se produit pendant toute la journée et aussi la nuit, ce qui dérange le cycle du sommeil. Et puis, la personne peut ressentir de la douleur, qui s’intensifie au fur et à mesure que la vessie se remplit. »

On ne connaît pas la cause de la cystite interstitielle, mais il y aurait plusieurs facteurs. « Une défaillance de la muqueuse vésicale, par exemple : une brèche dans l’épithélium laisse passer des substances toxiques dans l’urine, ce qui va irriter la muqueuse de la vessie. Il peut y avoir aussi une cause génétique ou une étiologie infectieuse », explique la Dre Nita.

Elle prévient que tous les patients ne répondent pas au traitement. Mais voici ce que votre médecin pourrait vous recommander : des médicaments par voie orale, des techniques de stimulation nerveuse, la dilatation de la vessie avec de l’eau (hydrodistension), des instillations médicamenteuses directement dans la vessie, la chirurgie, ou l’acupuncture qui peut soulager.