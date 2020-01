8 raisons médicales qui expliquent la perte de l’odorat

La perte de l’odorat peut indiquer le début d’un problème de santé – des experts se penchent sur les causes de ce phénomène qui peuvent être aussi bien mineures que graves.

Congestion nasale

Si vous souffrez de congestion nasale chronique, il faut éliminer ces causes potentielles. «La cause la plus courante de congestion est le blocage des sinus et l’inflammation et l’accumulation de toxines dans les sinus», explique la neurologue Kulreet Chaudhary. «Par ailleurs, les causes d’une mauvaise digestion sont multiples: excès de stress, surmenage, mauvaises habitudes alimentaires, déséquilibre du microbiome (la flore intestinale) et surconsommation d’aliments préparés.»

Donc, si vous n’avez pas le rhume et ne présentez pas de symptômes d’allergie, votre congestion nasale et la perte de l’odorat qui en résulte peuvent être liées à des problèmes digestifs ou au stress. «Le meilleur traitement consiste à améliorer la digestion et à soulager l’inflammation des sinus,» conclut la Dre Chaudhary. Parlez avec votre médecin ou une nutritionniste des façons de modifier votre alimentation pour contrôler vos sinus.

