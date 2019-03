30 faits sur le cancer du col de l’utérus que les médecins veulent vous apprendre

5 / 30

Ivan Anta/Shutterstock

On dispose d’un vaccin qui peut prévenir la plupart des cancers du col de l’utérus

Le VPH, abréviation de virus du papillome humain, est le virus transmissible sexuellement qui cause les condylomes (verrues génitales). Il peut causer le cancer du pénis chez l’homme et le cancer du col de l’utérus, du vagin et de la vulve chez la femme.

Hommes et femmes peuvent aussi développer un cancer oral, anal ou rectal causé par l’infection au VPH. Le VPH englobe en fait un groupe de plus de 200 virus extrêmement communs, et la Food and Drug Administration (FDA) a approuvé aux États-Unis trois sortes de vaccins pouvant prévenir l’infection causée par les types de virus responsables de 70% des cancers du col de l’utérus – et un pourcentage encore plus élevé d’autres cancers causés par le VPH, d’après les chiffres de la Société américaine du cancer (ACS).

