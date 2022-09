41 raisons de faire de l’automne notre saison préférée

26 / 41

Maridav/Shutterstock

Courir après les courses

Courir un 10 km ou essayer une course d’obstacles reste un objectif non coché sur votre liste de résolutions? L’automne est la saison idéale pour s’inscrire à une course de santé, une course à la dinde, une course dans la boue, une course à obstacles, une course Color Run (avec jets de peinture), une course à la lumière noire, et de nombreux événements d’automne en plein air, tous plus créatifs les uns que les autres.

Si vous n’aimez pas la course, optez pour une séance d’entrainement à l’extérieur.