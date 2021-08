Votre liste de choses à faire pour une rentrée scolaire en santé

12 / 13

PARILOV/SHUTTERSTOCK

Ne pas badiner avec les broches

Les parents peuvent avoir à payer de 5 500$ à 9 500$ pour les broches, ce qui implique que l’enfant doit savoir précisément comment soigner son sourire. «Le but est de redresser leurs dents, leur donner un sourire naturel et être plus confiants de leur apparence», explique la Dre Kerry White Brown, orthodontiste et auteure de A Lifetime of Sensational Smiles: Transforming Lives Through Orthodontics. Elle conseille de montrer aux enfants comment employer une brosse à dents et la soie dentaire au quotidien, pour prévenir la carie. Elle encourage également les parents à éviter les bonbons durs et à couper les aliments solides, comme les bâtonnets de carotte et les pommes, en petits morceaux.