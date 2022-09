13 séries télé québécoises à écouter cet automne

Cette touchante série suivra l’histoire de Rémi Dumont (Marco Collin), un survivant des pensionnats autochtones dans les années 60. Il souhaite raconter son histoire. Lui et sa sœur, tous deux descendants du peuple Anishinaabe, tentent d’accepter leur passé. L’histoire s’annonce très dramatique et haute en émotions.

Courtoisie TVA

Anna & Arnaud — saison 1

Guylaine Tremblay et Nico Racicot sont en vedette dans cette nouvelle série qui s’annonce très touchante. L’histoire tourne autour d’un duo mère-fils, Anna et Arnaud. Ce dernier vivra un grand traumatisme: ayant perdu ses repères, il se retrouvera seul, dans la rue. Anna devra tout essayer pour ramener son garçon loin de cette vie d’itinérance et de drogues.

Anna & Arnaud, réalisé par Louis Bélanger, sera diffusé pour la première fois le 13 septembre, sur les ondes de TVA.