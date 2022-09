15 activités pour profiter de l’automne

12 / 15 IrinaZ01/SHUTTERSTOCK.COM Créer un projet d’arts avec des éléments de la nature La nature explose de couleurs et de merveilles. Avez-vous pris le temps de remarquer les formes différentes des feuilles et leur jolie teinte. Certaines sont jaune-or, d’autres violet flamboyant et d’autres rouge feu. Partez à la recherche des plus belles et ramassez-les pour faire ensuite un projet d’art ou une décoration de saison. Vous pouvez aussi créer un herbier avec les enfants et découvrirez plein d’infos sur les arbres d’ici. Découvrez 13 bonnes raisons de renouer avec la nature.



13 / 15 Romania Lee/SHUTTERSTOCK.COM Ramasser des citrouilles Ça tombe bien, les courges comportent de nombreux bienfaits et l’automne est leur saison. Pour célébrer ces cucurbitacées, pensez à aller ramasser des citrouilles – et autres courges – directement dans les champs des producteurs. C’est l’occasion de créer votre décor à l’approche de l’Halloween et aussi de découvrir les saveurs particulières des différentes variétés de courges. La purée de courge – qui est excellente en accompagnement d’un plat principal – est un ingrédient de base de cette soupe à la courge et aux pommes et de ces muffins à la citrouille et aux canneberges. Découvrez aussi nos 25 meilleures recettes avec des courges.