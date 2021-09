12 films d’horreur inspirés de faits réels

Craven a également déclaré que le méchant Freddy Krueger était inspiré d’un personnage réel: «C’est le genre de chapeau que portaient les hommes quand j’étais enfant, et il y en a un (homme) en particulier qui m’a vraiment fait peur. Une nuit, j’ai été réveillé par un ivrogne qui marchait sur le trottoir. Je suis allé à la fenêtre pour regarder… Il m’a regardé droit dans les yeux. Je suis retourné me cacher pendant ce qui m’a semblé une éternité. J’ai finalement rampé jusqu’à la fenêtre, et il était toujours là! Ensuite, il a commencé à marcher de travers pour pouvoir continuer à me regarder.»

C’est un article paru dans le L.A. Times concernant trois immigrants morts dans leur sommeil qui a inspiré (effrayé?) le scénariste et réalisateur Wes Craven. Dans l’un des cas, l’homme insistait sur le fait que ses cauchemars étaient différents de tout ce qu’il n’avait jamais vécu et il était terrifié à l’idée de mourir s’il s’endormait. Quand il s’est finalement endormi… il est mort.

5 / 10

AIP/KOBAL/SHUTTERSTOCK

Amytiville, la maison du diable, La conjuration et Annabelle – The Amityville Horror Films (1979-2015), The Conjuring Films (2013-2016), et Annabelle (2014)

En 1952, Ed Warren, qui se décrit comme un «démonologue», et sa femme Lorraine, une «médium», ont fondé la New England Society for Psychic Research. Vingt ans plus tard, les Warren enquêtent sur la maison de la famille Lutz à Long Island (New York) où six meurtres ont été commis.

Cette affaire a inspiré la franchise The Amityville Horror. L’enquête des Warren sur des événements fantomatiques similaires survenus dans la maison de la famille Perron en 1971 a donné lieu au film The Conjuring. Et le film Annabelle est issu d’un cas de «poupée hantée» sur lequel les Warren ont enquêté en 1970.

Heureusement, certaines histoires célèbres de fantômes peuvent être expliquées!