Chaque année à l’automne, les vergers du Québec regorgent de délicieuses pommes. Mais une fois tous ces beaux fruits craquants récoltés, il faut les cuisiner. Voici nos meilleures recettes de pommes à déguster de l’entrée au dessert … Régalez-vous !

Tarte aux pommes suprême

Essayez ce dessert décadent! Le mariage du fromage et des pommes pourrait vous surprendre ! Pour une tarte à la texture parfaite, optez pour un mélange de pommes acides et sucrées, comme une combinaison de Granny smith et de McIntosh.

Obtenez notre recette de la tarte aux pommes suprême.