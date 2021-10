18 recettes santé à la citrouille

1 / 19

Natali Zakharova/Shutterstock

Les bienfaits de la citrouille

Au Québec, partout en Amérique du Nord, la citrouille est l’emblème de l’Halloween. Mais sa chair ne sert pas qu’à confectionner les lanternes et à garnir les tartes; on peut l’apprêter de bien des façons.

Ce légume coloré et savoureux est riche en fibres. Il contribuerait à la prévention de l’acné, de la cardiopathie, de la dégénérescence maculaire et de l’embonpoint. Et ne jetez pas ses graines! Elles sont d’excellentes sources de fer, potassium, zinc et autres minéraux.

Essayez nos meilleures recettes santé pour la déguster en repas, en collation ou en dessert.