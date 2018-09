Les citrouilles sont presque synonymes d’automne et elles sont bonnes pour bien plus que des décorations amusantes. Ce sont de grandes sources d’alpha et bêta-carotène qui favorisent la santé des yeux.

Courges

Voilà un autre aliment populaire en automne! Les courges d’été sont toujours disponibles jusqu’en octobre puis viennent les courges d’hiver. Donc, les changements de saison n’influenceront pas vos envies de courges.

