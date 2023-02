Le meilleur moment de l’année pour acheter (et trouver les meilleurs prix!)

Quel est le meilleur moment pour acheter et trouver les meilleurs prix? Voici notre guide mensuel pour dépenser plus intelligemment.

EVERYDAYPLUS/GETTY IMAGES

Les meilleures offres se planifient

Tout le monde a une longue liste de choses à acheter (plus ou moins utiles). On peut souhaiter mettre à niveau son ancien ordinateur portable ou acheter de nouveaux électros, rafraîchir sa garde-robe ou acheter une nouvelle souffleuse à neige. Connaître le meilleur moment pour acheter quoi que ce soit peut nécessiter une planification (et faire économiser une tonne d’argent!).

Heureusement, la plupart des détaillants ont tendance à réduire les prix de certains d’articles à la même période chaque année. Voici un calendrier des meilleures ventes saisonnières pour aider à économiser, tout en se procurant exactement ce que l’on souhaite.

À vos marqueurs, prêts? Notez!