23 imitations de recettes populaires des cafés Starbucks

21 / 23

TASTE OF HOME

Sandwiches bacon-poulet

Inspiré du Poulet artisanal et bacon fumé deux fois de Starbucks

Tout le monde aime un savoureux sandwich de poitrine de poulet. Des poitrines aplaties cuisent plus rapidement, et le chutney à la mangue et les autres garnitures en font un régal impossible à commander au restaurant.

Obtenir la recette