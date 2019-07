Pourquoi les moustiques me piquent toujours plus que les autres?

5 / 9

ISTOCK/VITRANC

Pour éloigner les moustiques, entretenez bien votre jardin

Les moustiques aiment traîner dans une végétation haute et bien fournie. Plus c’est sombre et humide, plus ils adorent. Si votre pelouse est bien tondue, vos plans d’eau bien propres et vos arbres bien taillés, ils ne trouveront pas votre cour très attrayante. Assécher flaques et eaux stagnantes est aussi un excellent moyen de les faire fuir – c’est là qu’ils aiment pondre leurs œufs.

Suivez ces 15 trucs faciles pour bien entretenir votre pelouse.