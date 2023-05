J’ai bu une bière par jour pendant une semaine, voici ce qui s’est passé

JACK ANDERSEN/GETTY IMAGES

Boire une bière par jour apporte-t-il des bienfaits?

Il existe de nombreuses raisons pour ne pas boire d’alcool. Non seulement l’alcool affecte le taux d’hormones dans le corps, mais est lié aux maladies cardiaques et à l’hypertension artérielle. Sans parler de ses effets nocifs sur le foie.

Les directives sur la consommation d’alcool des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) stipulent qu’un verre par jour pour les femmes et deux verres par jour pour les hommes est considéré comme une consommation modérée. Éduc-Alcool, de son côté, recommande aux femmes de se limiter à 2 verres par jour et à un maximum de 10 verres par semaine. Pour les hommes, se serait 3 verres par jour et un maximum de 15 verres par semaine.

Les experts ne s’entendent donc pas sur la quantité d’alcool la plus adéquate. La quantité peut dépendre de plusieurs facteurs tels que des antécédents de toxicomanie, de troubles de santé mentale ou de problèmes de santé tels que le diabète, les maladies du foie ou des reins.

Pourtant, je n’ai pas pu m’empêcher d’être curieuse concernant les bienfaits de la bière sur l’humeur. Quand j’ai décidé de boire une bière tous les jours pendant une semaine, je n’avais pas bu d’alcool depuis environ trois semaines. J’ai donc pensé qu’il serait plus facile ainsi d’identifier les effets de la bière.

Pour cette expérience, j’ai consulté un médecin-chercheur formé à l’Université de Harvard et au MIT, J. Wes Ulm, pour qu’il m’explique ce qui se passait dans mon corps… et pourquoi.

Le mélange d’alcool et de médicaments peut parfois être fatal. Avant de consommer un verre à l’apéro, assurez-vous de connaître les médicaments à ne jamais mélanger avec de l’alcool.

Boire de la bière m’a rassasié

Le premier jour, j’ai bu une bière vers 17h00 après ma journée de travail. Pour cette expérience, j’ai choisi de boire une India pale ale (IPA) brassée dans une ferme à quelques kilomètres de chez moi dans le nord de l’État de New York. Les IPA sont considérablement plus lourdes que les Pilsner, et j’ai remarqué que je me sentais rassasiée.

«C’est une sensation courante, et cela se produit en raison de plusieurs facteurs», explique le Dr Ulm. «L’un est simplement la carbonatation de la bière, qui peut donner lieu à une sensation de ballonnement à cause de l’évaporation du dioxyde de carbone utilisé pour générer le pétillement.» Cela conduit à la «plénitude gastrique», qui est un terme fantaisiste pour simplement désigner la sensation d’être rassasié avant un repas.

Le Dr Ulm explique que la bière peut irriter l’estomac et peut être inflammatoire et acide, ce qui peut entraîner des brûlures d’estomac et des ballonnements. «L’alcool interfère également avec les processus métaboliques qui décomposent les aliments et en extraient les calories et la nutrition», explique le Dr Ulm. «Lorsqu’une boisson alcoolisée est consommée, le foie donne la priorité à son métabolisme par rapport à celui d’autres macronutriments caloriques tels que les sucres et les graisses.»

Non seulement la bière m’avait rassasié, mais quand j’ai soupé, la bière a interféré avec le traitement des nutriments par mon corps. Cette première nuit, j’ai mangé un peu plus tard – une fois que j’ai cessé de me sentir rassasié par la bière – et je n’ai pas très bien dormi, ce qui pourrait être dû à la bière ou au souper tardif. Pour le reste de la semaine, j’ai donc bu ma bière après le souper, ou avec un peu de nourriture.

«La plupart des bières contiennent de l’orge maltée comme source de céréales, mais les bières de blé, par définition, contiennent au moins la moitié du blé», note l’instructrice fitness Latoya Julce, expliquant que cela peut également contribuer à la sensation de plénitude après avoir bu une bière.

Même à faible dose, les effets de l’alcool sur la santé ne sont pas sans danger. Puis, à deux verres quotidiens, le risque de développer une des 23 pathologies associées à la consommation d’alcool augmente de 7%. Découvrez-en plus sur les effets néfastes de l’alcool sur la santé.

Boire de la bière m’a fatigué

Le Dr Ulm souligne que l’alcool est un sédatif. «Or, la sédation se dissipe souvent à un moment inopportun et provoque un état de veille au milieu de la nuit», explique le Dr Ulm.

En effet, le corps cherchera à combattre la sédation de l’alcool en améliorant le niveau de compensation les hormones du stress, comme le cortisol et l’épinéphrine. L’augmentation de ces hormones peut réveiller une personne d’un sommeil même relativement profond.

La bière agit également comme relaxant musculaire et peut aggraver l’apnée du sommeil. En plus de tout cela, l’alcool (pas seulement la bière) est un diurétique, qui peut perturber le sommeil avec quelques sorties nocturnes aux toilettes.

Peu importe la raison pour laquelle vous souhaitez moins boire, faites l’essai de nos meilleurs trucs pour réduire sa consommation d’alcool.

Boire de la bière m’a aidé à me détendre

Que j’aie bu de la bière avant, pendant ou après le souper, la relaxation était perceptible dès les premières gorgées.

«Il existe des preuves solides que l’alcool agit comme un imitateur d’acide gamma-aminobutyrique (GABA)», explique le Dr Ulm. «Le GABA est un neurotransmetteur qui réduit l’activité électrique dans de nombreuses parties du cerveau, entraînant un effet agréable et détendu, un peu comme ce que l’on ressent après avoir pris une pilule sédative.»

Cela peut sembler idéal, mais ce n’est pas le cas. Le revers de la médaille du mimétisme du GABA par l’alcool est «qu’il peut également entraver la production et l’utilisation naturelles du GABA lui-même, en raison des mécanismes de rétroaction de l’homéostasie», explique le Dr Ulm. Cela peut générer de l’anxiété à mesure que l’alcool se dissipe, ce qui entraîne un besoin accru de consommation d’alcool pour rétablir le sentiment de relaxation. Jetez un oeil à notre liste de différentes façons de remplacer l’alcool pour se détendre.

Après avoir bu une bière par jour… que se passe-t-il?

Bien que j’apprécie l’effet relaxant d’une bière, il existe d’autres moyens d’obtenir un effet similaire, en particulier lorsqu’il s’agit de relaxer.

«La respiration profonde et la méditation ont tendance à bonifier l’induction de l’activité GABA et l’état de relaxation qu’elle provoque tout en contrôlant l’activation des centres de récompense du cerveau qui peuvent déclencher un comportement addictif», explique le Dr Ulm.

En conclusion, boire une bière occasionnellement avec des amis peut être amusant, mais il existe d’autres façons d’obtenir le même effet relaxant.

Inscrivez-vous à notre infolettre pour recevoir de l’information fiable sur la santé! Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!