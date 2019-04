Les meilleures plantes pour purifier l’air, selon la NASA

7 / 19 Luriya Chinwan/Shutterstock Palmiste multipliant (dypsis lutescens) Cette plante se distingue par son élégance et sa hauteur… et par sa capacité à éliminer les éléments nocifs comme le benzène et le formaldéhyde. Ce palmier, aussi appelé palmier d’arec ou palmier papillon, aide à garder l’air humide à l’intérieur, ce qui en fait un ajout intéressant pendant les mois secs d’hiver. Il demande un peu plus de soins: il aime la lumière vive, mais pas la lumière directe du soleil et a besoin d’engrais tous les mois et d’une brumisation régulière; il faut le rempoter lorsqu’il devient trop gros pour son contenant (tous les deux ou trois ans).

8 / 19 manhattan_art/Shutterstock Figuier pleureur (ficus benjamina) Selon l’étude Clean Air Study de la NASA, le figuier pleureur est très efficace pour éliminer le formaldéhyde, le xylène et le toluène en suspension dans l’air. Le xylène et le toluène ont tendance à s’accumuler quand on utilise des nettoyants pour tapis et meubles et des détachants. Cette plante est facile d’entretien, vous pouvez donc en placer une ou deux dans chaque pièce. Placez-la à l’abri de la lumière directe du soleil et elle vous tiendra compagnie pendant des décennies. Vous avez l’impression d’étouffer? Désencombrez votre intérieur avec ces 20 idées faciles.