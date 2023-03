22 bestioles répugnantes ou adorables à vous donner la chair de poule

En creusant, le concombre de mer se cache sous un rocher ou dans le sable et prépare sa fuite. Or, continuer à vivre après avoir littéralement renversé ses tripes n’est pas si facile… Le concombre de mer se retrouve dans une sorte de coma pendant quelques mois, régénérant ses organes et se préparant à échapper au prochain crabe…

La vitesse paresseuse du concombre de mer devrait en faire une proie facile. Mais cette bestiole répugnante possède une arme secrète. Lorsqu’elle se sent menacée par, disons, un crabe, certaines espèces d’holothuries tirent leurs tripes – leurs intestins, leurs voies respiratoires, et même leurs organes reproducteurs! – de leurs anus.

Blaireau à miel (ratel)

Le blaireau à miel pèse environ 13,6 kilos (30 livres). Il a été surnommé l’animal le plus intrépide au monde pour sa volonté d’affronter des bêtes plus grosses, telles que des lions et des buffles. Mis à part une mâchoire incroyablement puissante et une peau épaisse et caoutchouteuse, le ratel se défend en retournant une petite poche pour vaporiser une puanteur musquée et suffocante sur les ennemis.