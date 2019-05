13 raisons d’en pincer pour le homard

4 / 13 Anastasia Voskresenskaya/Shutterstock La langouste est la femelle du homard et la langoustine, leur fille? Pas du tout, sourit Jean Côté. «Homard, langouste et langoustine n’ont qu’une chose en commun: ce sont des crustacés qui marchent sur les fonds marins.» Celui de chez nous, le homard d’Amérique, est de la famille des homaridés. La langouste est un palinuridé, vit plutôt en eaux tropicales. Elle n’a pas de pince et possède de très longues antennes. Enfin, la langoustine, petite et dotée de pinces fines, plus connue sous le nom de scampi, est aussi un homard, mais de la famille des néphropidés, que l’on retrouve sur toutes les côtes d’Europe. Évitez de manger ces 8 poissons qui pourraient être nocifs pour votre santé.

5 / 13 TMON/Shutterstock Est-ce que tout est comestible, même le vert? «On peut pratiquement tout manger dans un homard, dit le chef William Lalonde, à l’exception de l’estomac, qui se trouve derrière la tête, et de l’intestin, la petite veine noire traversant la queue.» On déguste donc la chair blanche et rosée, les œufs de couleur rouge chez la femelle (aussi appelés corail), le foie, cette substance verte texturée qu’on appelle l’hépatopancréas ou tomalli, et même la mousse blanche (gras et sang) qu’on retrouve dans la carapace qui, d’ailleurs, peut elle-même servir à préparer un bouillon de homard et une excellente bisque. Essayez nos meilleures recettes pour cuisiner le homard : Queue de homard au paprika et safran, couscous israélien

