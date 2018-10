Les 20 plus populaires musées du monde

4 / 20

Susanne Pommer/Shutterstock

Le Metropolitan Museum of Art

Connu dans le monde entier sous la simple appellation du «Met», le Metropolitan Museum of Art de New York est l’un des plus grands et des plus beaux musées d’art du monde, avec une collection qui comprend plus de deux millions d’œuvres d’art couvrant plus de 5000 ans d’histoire.

Les œuvres viennent du monde entier, comme le Temple de Dendur, qui date de l’an 10 av. J.-C., ou le Portrait de Madame X de John Singer Sargent.

