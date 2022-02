Seuls 2% des gens peuvent résoudre l’énigme d’Einstein : est-ce votre cas?

Grey82 / Shutterstock

Rien de mieux qu’une énigme pour stimuler votre esprit et mettre au travail le Sherlock Holmes qui sommeille en vous. Les casse-tête ne vous donnent peut-être pas la bouffée d’adrénaline d’une descente en parachute, mais les exercices de logiques et les mots croisés peuvent garder votre cerveau jeune. Et ils sont vraiment amusants à faire.

Augmentez votre capacité de résolution de problèmes en essayant de faire l’énigme d’Albert Einstein. Selon la légende, Einstein a élaboré ce problème de logique alors qu’il était jeune homme. Il aurait estimé que seulement 2 % des gens parviendraient à le résoudre.

En fait, rien ne confirme que l’énigme a bel et bien été créée par Einstein – ni que celui-ci avait prévu le pourcentage de personnes capables de l’élucider. (Faites-les : ces énigmes et casse-tête mentaux aident à prendre de meilleures décisions.)

Voici les données de l’énigme : il y a cinq maisons en rangée peintes de couleur différente. Dans chacune vit une personne de nationalité différente. Ces cinq propriétaires boivent une certaine boisson, fument une marque précise de cigarettes et possèdent une seule espèce d’animaux de compagnie. Aucun des propriétaires n’a le même animal, ne fume la même cigarette, ni ne boit la même chose que les autres.

LA QUESTION: Quel est celui qui possède des poissons?

Voici les indices :

Le Britannique vit dans la maison rouge

Le Suédois a des chiens

Le Danois boit du thé

La maison verte est à gauche de la maison blanche

Le propriétaire de la maison verte boit du café

La personne qui fume des Pall Mall élève des oiseaux

Le propriétaire de la maison jaune fume des Dunhill

L’homme qui vit dans la maison du centre boit du lait

Le Norvégien vit dans la première maison

L’homme qui fume du tabac mélangé vit près de celui qui a des chats

L’homme qui élève des chevaux vit près de celui qui fume des Dunhill

Celui qui fume des BlueMaster boit de la bière

L’Allemand fume des Prince

Le Norvégien vit à côté de la maison bleue

L’homme qui fume du tabac mélangé a un voisin qui boit de l’eau

Prenez le temps de réfléchir. Dessinez chaque maison, faites un tableau de chaque catégorie, si vous voulez avoir tous les détails sous les yeux. (Et vous voudrez les avoir.)

Savez-vous qui a les poissons? Regardez le vidéo ci-dessous (en anglais) pour vérifier si vous avez raison.

Eh bien quoi, vous croyiez qu’on allait vous donner la réponse? Pas question que vous trichiez pour trouver l’énigme logique la plus difficile du monde!

