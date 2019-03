12 moments historiques qui ont changé la condition des femmes

4 / 12

Larry Woodall/Shutterstock

1973: Roe contre Wade

Roe c. Wade, probablement l’une des décisions judiciaires les plus controversées des 75 dernières années en matière de droits des femmes, légiférait sur la décision difficile de mettre un terme à une grossesse. Cette décision de la Cour suprême établissait que tribunaux, médecins, politiciens autres ne pouvaient plus prendre cette décision à leur place.

Au Canada, l’avortement a été « décriminalisé » en 1988 lorsque, suite au procès du Dr Henri Morgentaler, la Cour suprême a déclaré inconstitutionnelle l’ancienne section du Code criminel qui traitait de l’avortement.