10 mystères de la science que nous tenons pour acquis

«Nous croyons que moins de 1% des 2000 espèces que l’on y retrouve se synchronisent ainsi», indique à l ’Inside Science Lynn Frierson Faust, chercheuse indépendante et auteure de Fireflies, Glow-worms, et Lightning Bugs. Elle affirme qu’un important groupe de mâles «clignotant» ainsi permet d’attirer les femelles et d’embrouiller les prédateurs. Comment ils parviennent à un tel synchronisme demeure un mystère.

Ce n’est pas seulement les arbres qui communiquent en secret. Il existe une espèce de lucioles vivant dans le parc national Great Smoky Mountains (Tennessee et Caroline du Nord) qui offre tout un spectacle lorsqu’elles se reproduisent durant le mois de juin. On peut alors les voir créer un motif lumineux synchronisé qui se déplace en vagues le long des collines.

Pourquoi devons-nous dormir?

Les chercheurs ne savent pas exactement ce qui se passe dans notre cerveau et notre corps lorsqu’on tombe dans les bras de Morphée. Nous savons toutefois que dormir est crucial. Être privé de sommeil sur une longue période peut entraîner des hallucinations, des psychoses, des maladies cardiaques et endommager notre système immunitaire. «Dormir est la meilleure chose que vous puissiez faire pour réinitialiser votre cerveau et pour votre santé corporelle», affirme le Dr Matthew P. Walker, professeur de neuroscience et de psychologie à l’Université de Californie à Berkeley.

Cela ne s’applique pas uniquement à l’humain. La plupart des vertébrés dorment, y compris les poissons. Notre cerveau nécessite ce temps de repos pour s’organiser et renforcer nos connexions neurales, ce qui nous permet de se remémorer ce que nous apprenons. «Tous les systèmes physiologiques de notre corps et chaque activité de l’esprit sont grandement améliorés par le sommeil, et souffrent d’un manque si on ne dort pas suffisamment», ajoute-t-il. «Le sommeil est ce que Dame nature fait de mieux pour nous donner un semblant d’immortalité.»

