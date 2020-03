45 façons d’utiliser le papier d’aluminium (que vous auriez aimé connaître plus tôt)

28 / 45

Solarium pour les plantes

Pour baigner vos plantes de lumière de tous les côtés et les empêcher de se déformer pour suivre le soleil, fabriquez-leur un solarium. Ôtez le haut et un côté d’une grande boîte en carton et tapissez les trois autres côtés et le fond de papier d’aluminium, côté brillant vers l’extérieur. Fixez-le à l’aide de ruban adhésif ou de colle. Disposez les plantes dans la boîte et placez le tout près d’une fenêtre ensoleillée. Assurez-vous de connaître quelles sont les meilleures plantes d’intérieur pour votre santé.